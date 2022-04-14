Hedef 500 bin genci işe yerleştirmek! Çalışana asgari ücret | Cep harçlığını ödenecek | Programa kimler katılabilir?





ÇALIŞAN SAYISINA GÖRE KONTENJAN

MESLEKİ eğitim kursu düzenleyecek işyerlerine ilişkin kurallar da değişti. Kurslarda en az yüzde 70 istihdam taahhüdü verilecek. Özel sektör işyerleri en az 5 sigortalı çalışanları olması durumunda kurslardan yararlanabilecek. Sigortalı işçi sayısı 5-9 arasında olanlar için kursiyer sayısı en fazla 12 kişi olacak. Sigortalı sayısı 10-49 arasında olan işyerleri 24; 50 ve daha fazla işçisi bulunan işyerleri ise toplam sayının yüzde 50'sine kadar kursiyerle kurs düzenleyecek. 120 günden az olmamak üzere en az fiili kurs gününün üç katı süre ile istihdam edilecek.