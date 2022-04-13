Son dakika: Benzinde indirim var mı? 13 Nisan mazot, benzin, LPG (oto gaz) fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste
Akaryakıt fiyat indirimi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Araç sahiplerini ilgilendiren akaryakıt fiyatları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Motorin grubuna dün 1 lira 4 kuruş indirim uygulanmıştı. Peki, mazot ve benzin fiyatına yeni indirim haberi geldi mi? Benzinde indirim var mı? 13 Nisan mazot, benzin, LPG (oto gaz) fiyatı ne kadar? İşte akaryakıt fiyatları güncel liste...
Benzinde indirim var mı? Brent petrol fiyatları ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Araç sahipleri tarafından benzin ve mazot fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 6 yükselerek 105,60 dolara kadar çıktı. Brent petrolün varil fiyatı güne 104,87 dolardan başladı. Peki, mazot ve benzin fiyatına yeni indirim haberi geldi mi? Benzinde indirim var mı? 13 Nisan mazot, benzin, LPG (oto gaz) fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...
MAZOT VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacağı yönünde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında ahaber.com.tr'de olacak.
İşte 13 Nisan akaryakıt fiyatları:
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 104,87 DOLAR
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 104,87 dolardan işlem görüyor.
Dün 105,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,64 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 104,87 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 100,69 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'nın, Ukrayna ile müzakerelerde "çıkmaza girildiği" açıklamalarının ardından küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının Rusya ile İstanbul'da yaptığı müzakereler sonucunda varılan anlaşmaları reddettiğini belirterek, "Yine hepimiz çıkmaza girdik." dedi.
Müzakerelerde Ukrayna heyetinin başkanlığını yürüten Ukrayna Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia ise İstanbul mutabakatına bağlı olduklarını belirtti.
Arakhamia, Ukrayna tarafının Rusya'nın açıklamalarının aksine tutumunu değiştirmediğini kaydederek, "Tek fark, Ukrayna tarafının İstanbul mutabakatında yer almayan tüm ek hususları dikkate almamasıdır. Belki de bu, müzakere sürecinin mevcut durumunun yanlış yorumlanmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Çin'de artan Kovid-19 vakaları, küresel piyasalarda talep endişelerini artırarak fiyatları baskılamaya devam ediyor. Ülkenin en büyük kenti Şanghay'da uygulanan kapanma tedbirlerinin kademeli olarak gevşetileceğine ilişkin haber akışı ise bu endişeleri bir nebze de olsa hafifleterek fiyatları destekleyici etkide bulunuyor.
Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 milyon 757 bin varil arttı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.
ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.
Brent petrolde teknik olarak 105,17 ile 106,45 dolar aralığının direnç, 103,89 ile 102,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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