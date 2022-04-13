Son dakika: Benzinde indirim var mı? 13 Nisan mazot, benzin, LPG (oto gaz) fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatları güncel liste

Benzinde indirim var mı? Brent petrol fiyatları ve küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yükseliş yaşanmıştı. Araç sahipleri tarafından benzin ve mazot fiyatları yakından takip ediliyor. Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık yüzde 6 yükselerek 105,60 dolara kadar çıktı. Brent petrolün varil fiyatı güne 104,87 dolardan başladı. Peki, mazot ve benzin fiyatına yeni indirim haberi geldi mi? Benzinde indirim var mı? 13 Nisan mazot, benzin, LPG (oto gaz) fiyatı ne kadar? İşte haberin detayları...

MAZOT VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, akaryakıt fiyatlarına indirim yapılacağı yönünde henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama yapıldığında ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 13 Nisan akaryakıt fiyatları: