İstanbul’da bazı semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü! Pazarcılar: Daha fazla düşecek
İstanbul’da semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya kıyasla hemen hemen yarı yarıya indi. Pazarcılar gelecek haftalarda havanın ısınmasıyla birlikte sebzelerin çoğalacağını ve fiyatların daha fazla düşeceğini söyledi.
Geçen haftalar pazarlardaki aşırı yüksek fiyatlar bu hafta düşüşe geçti. Pazarcılar mevsiminde olmayan ürün fiyatlarının fazla olduğunu belirtti. Vatandaşlar geçen haftaya kıyasla düşen fiyatların da pahalı olduğunu dile getirdi.
"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DAHA DA DÜŞECEKTİR"
Fiyatların düşüşte olduğunu söyleyen pazarcı İrfan Satış, "Geçen hafta patlıcan 30, fasulye 45, biber 70 liraydı. Bu hafta patlıcan 15 lira, fasulye 35, biber 30 liraya düştü. Fiyatlar geçen haftaya nazaran daha düşük. Havaların ısınmasıyla seralarda mallar yetişti fiyatlar düştü. Geçen haftalarda talep çoktu, mal azdı. Önümüzdeki haftalarda daha da düşecektir" dedi.
"ÜRÜN PAHALI OLDUĞUNDA TEZGAHLARA DAHA AZ ÜRÜN GETİREBİLİYORUZ"
Oktay Başan isimli pazarcı ise "Havalar ısındıkça sebze çoğalacaktır. Çok gelen ürünlerde fiyatlar düşecektir. Buna rağmen fiyatlar geçen seneki fiyatlara gelmeyecektir. Ürün pahalı olduğunda tezgahlara daha az ürün getirebiliyoruz. Pahalı olunca vatandaşlar da alamıyor. Vatandaşlar pahalılıktan şikayetçi, 3 kilo sebze alan müşteri 1 kilo alıyor." diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 13 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu tablosu isim isim liste
- MSB son dakika: Askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları...
- Ümitcan Uygun kimdir, ne yaptı, neden gündemde? Ümitcan Uygun Esra Hankulu olayı nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Eskişehir elektrik kesintisi son dakika: 14-15 Nisan Eskişehir elektrik kesintisi hangi ilçelerde, saat kaçta olacak?
- İşçiye bayram öncesi müjde! 📣13 günlük ikramiye ödeme tarihi belli oldu! Kamu işçisi 2022 2. tediye ne zaman yatacak?
- Temmuz zammı netleşti! 6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- OGM işçi alımı başvuru ekranı 2022 | Orman Genel Müdürlüğü 5000 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler?
- MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- Suwen Tekstil halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Suwen borsada ne zaman işlem görecek?
- MSÜ SINAV SONUÇLARI: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
- Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı kimdir, kaç yaşında? Lokman Çağırıcı nereli?
- ADALET BAKANLIĞI SONUÇ SORGULAMA: Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları...