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İstanbul’da bazı semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü! Pazarcılar: Daha fazla düşecek

EKONOMİ İHA
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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İstanbul’da bazı semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü! Pazarcılar: Daha fazla düşecek

İstanbul’da semt pazarlarında fiyatlar geçen haftaya kıyasla hemen hemen yarı yarıya indi. Pazarcılar gelecek haftalarda havanın ısınmasıyla birlikte sebzelerin çoğalacağını ve fiyatların daha fazla düşeceğini söyledi.

Geçen haftalar pazarlardaki aşırı yüksek fiyatlar bu hafta düşüşe geçti. Pazarcılar mevsiminde olmayan ürün fiyatlarının fazla olduğunu belirtti. Vatandaşlar geçen haftaya kıyasla düşen fiyatların da pahalı olduğunu dile getirdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA DAHA DA DÜŞECEKTİR"

Fiyatların düşüşte olduğunu söyleyen pazarcı İrfan Satış, "Geçen hafta patlıcan 30, fasulye 45, biber 70 liraydı. Bu hafta patlıcan 15 lira, fasulye 35, biber 30 liraya düştü. Fiyatlar geçen haftaya nazaran daha düşük. Havaların ısınmasıyla seralarda mallar yetişti fiyatlar düştü. Geçen haftalarda talep çoktu, mal azdı. Önümüzdeki haftalarda daha da düşecektir" dedi.

"ÜRÜN PAHALI OLDUĞUNDA TEZGAHLARA DAHA AZ ÜRÜN GETİREBİLİYORUZ"

Oktay Başan isimli pazarcı ise "Havalar ısındıkça sebze çoğalacaktır. Çok gelen ürünlerde fiyatlar düşecektir. Buna rağmen fiyatlar geçen seneki fiyatlara gelmeyecektir. Ürün pahalı olduğunda tezgahlara daha az ürün getirebiliyoruz. Pahalı olunca vatandaşlar da alamıyor. Vatandaşlar pahalılıktan şikayetçi, 3 kilo sebze alan müşteri 1 kilo alıyor." diye konuştu.

Pazarlarda fiyatlar yarı yarıya düştü PAZARLARDA FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞTÜ

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