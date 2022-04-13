İstanbul’da bazı semt pazarlarında fiyatlar yarı yarıya düştü! Pazarcılar: Daha fazla düşecek

"ÜRÜN PAHALI OLDUĞUNDA TEZGAHLARA DAHA AZ ÜRÜN GETİREBİLİYORUZ"

Oktay Başan isimli pazarcı ise "Havalar ısındıkça sebze çoğalacaktır. Çok gelen ürünlerde fiyatlar düşecektir. Buna rağmen fiyatlar geçen seneki fiyatlara gelmeyecektir. Ürün pahalı olduğunda tezgahlara daha az ürün getirebiliyoruz. Pahalı olunca vatandaşlar da alamıyor. Vatandaşlar pahalılıktan şikayetçi, 3 kilo sebze alan müşteri 1 kilo alıyor." diye konuştu.