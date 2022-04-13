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Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.04.2022 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022
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Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emekli bayram ikramiyesi yer alıyor, dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen emekli ikramiyesinin 2022 yılı asgari ücret ve diğer hak ücretlerinde yapılan artışlar sonrasında ne kadara çıkacağı araştırılıyor. Emekli bayram ikramiyesi miktarı 1100 TL olarak ödeniyordu ve gözler bu seneye çevrildi. Peki 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Dul ve yetim maaşı alanlar ne kadar bayram ikramiyesi alacak? 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yeni emekliler de dahil olmak üzere kimlerin bayram ikramiyesi alacağını merak edenler bir yandan da 2022 yılında ödenecek miktarda artış olup olmayacağını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

BAYRAM EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

EMEKLİ İKRAMİYESİ BAŞVURUSU YAPILACAK MI?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.

Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.

RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.

YENİ EMEKLİLER YARARLANABİLECEK Mİ?

İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?

Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hissi oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak. Bu yıl yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler de artmış olacak.

Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılmıştı. Eğer tutarda artış yapılmazsa emekliler Ramazan Bayramı'nda bin 100'er lira alacak. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira ödenecek. Ancak artış beklentileri de var. Burada 2 formül gündemde. İlk formül ikramiyenin 2 bin liraya yükseltilmesi, bu durumda iki bayramda toplam 4 bin lira ödenecek. İkinci formülde ise ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor. Bu seçenek kabul edilirse ikramiyeler yıllık enflasyona göre artırılacak. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olduğu için bu yılki artış da bu oranda olacak. Emekli vatandaşların eline bu yıl bayram başına bin 500 lira geçecek. İki bayramda toplam ödeme 3 bin lira olacak. Yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

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