Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası açıklamıştı! İstihdam desteğinin detayları belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam desteği verilecek işbaşı eğitim programlarında işverenlerin, en az 5 sigortalı çalışana sahip olması, katılımcıların en az yüzde 70'inin 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdamını taahhüt etmesi gerekecek.
Başkan Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, işbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle sosyal destek primlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının karşılayacağını, böylece bu kapsamda işe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturulacağını duyurdu.
İstihdam desteğinin verileceği işbaşı eğitim programlarının nasıl yürütüleceğine ilişkin detaylar belli oldu.
Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) alınan bilgiye göre, işbaşı eğitim programı, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN İŞVEREN VE KATILIMCILARDA ARANAN ŞARTLAR
İşbaşı eğitim programına katılmak isteyenlerde, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, işverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak, emekli olmamak, programa başladığı tarihten önceki 1 yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde sigortalı olmamak, iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartları aranıyor.
İşbaşı eğitim programında işverenlerin karşılaması beklenen şartlar ise en az 5 sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, katılımcıların en az yüzde 70'inin 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdamını taahhüt etmek.
İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının yüzde 30'una kadar katılımcı talep edebilecek.
PROGRAMIN DÜZENLENECEĞİ MESLEKLER İLE SÜRELERİ
Türk Meslekler Sözlüğü'nde meslek ana grubu "Nitelik Gerektirmeyen Meslekler" olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde program düzenlenebilecek.
İşbaşı eğitim programlarının süresi, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak belirlendi.
Programlar, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilecek.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA KARŞILANACAK GİDERLER
İşbaşı eğitim programı katılımcılarından iş arayan statüsündekilere, fiilen katıldıkları gün üzerinden günlük 163,59 lira, öğrencilere 122,69 lira ve işsizlik ödeneği alanlara 81,80 lira cep harçlığı ödenecek.
Katılımcının genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak.
İŞKUR'un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından katılımcılara yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemeler, vergi matrahından indirilebilecek.
Gerekli şartları taşıyan vatandaşlar, işbaşı eğitim programlarına 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl müdürlükleri ile hizmet merkezlerinden ve İŞKUR e-Şube üzerinden başvuru yapabilecek.
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