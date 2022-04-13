Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine sonrası açıklamıştı! İstihdam desteğinin detayları belli oldu

PROGRAMIN DÜZENLENECEĞİ MESLEKLER İLE SÜRELERİ

Türk Meslekler Sözlüğü'nde meslek ana grubu "Nitelik Gerektirmeyen Meslekler" olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde program düzenlenebilecek.

İşbaşı eğitim programlarının süresi, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak belirlendi.

Programlar, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilecek.