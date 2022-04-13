1.100 TL sosyal yardım ödemesi! E-Devlet sosyal yardım ödemesi devam ediyor mu, var mı? Sosyal yardım E-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı açık mı?

E-Devlet sosyal yardım ödemesi devam ediyor mu, var mı? Sosyal yardım E-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı açık mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1100 TL pandemi yardım parası başvuruları e Devlet üzerinden yapıldı. Sosyal yardım bilinen adıyla pandemi yardımlarında Faz 3 ödemeleri ve başvuruları devam ederken, gözler sonuç ekranına çevrildi. İşte, E-Devlet sosyal yardım ödemesi devam ediyor mu, var mı? Sosyal yardım E-Devlet başvuru ve sorgulama ekranı açık mı?