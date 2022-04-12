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Son dakika | AK Parti 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM'ye sundu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Son dakika | AK Parti 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM’ye sundu

Son dakika haberine göre AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök ve milletvekili arkadaşlarının imzasıyla hazırlanan 20 maddelik, 'Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

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