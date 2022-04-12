Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 13 Nisan mazot, benzin, LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her türlü adımın olduğunu belirtti.

Borrell, toplantıda, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlara ilişkin sadece rakamları analiz eden genel bir tartışma yapıldığına işaret ederek, petrol ile doğal gaz arasında fark bulunduğunu, AB'nin 2021'de petrole yaptığı ödeme miktarının doğal gaz ödemesinden 4 kat fazla olduğunu anımsattı.