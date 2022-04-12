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Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 13 Nisan mazot, benzin, LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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Benzin ve motorine indirim gelecek mi? 13 Nisan mazot, benzin, LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Bu gelişmelerin ardından yarın benzin ve mazota indirim yapılp yapılmayacağı araştırılmaya başlandı. Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, benzin ve motorine indirim gelecek mi? 13 Nisan mazot, benzin, LPG litre fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatında düşüş yaşanmasının ardından motorine 1 lira 4 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim bugünden itibaren geçerli olmaya başladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda güne 101,02 dolardan başladı. Peki, benzin ve motorine indirim gelecek mi? 13 Nisan mazot, benzin, LPG litre fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, benzin ve motorin fiyatlarına indirim yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında resmi açıklama gelir gelmez ahaber.com.tr'de olacak.

İşte 12 Nisan 2022 tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları:

12 Nisan İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 19 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 20.23 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11.75 TL

12 Nisan Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 19 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 20.31 TL

Ankara LPG litre fiyatı 11.97 TL

11 Nisan İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 19.12 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 20.32 TL

İzmir LPG litre fiyatı 11.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 101,02 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 101,02 dolardan işlem görüyor.

Dün 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 98,48 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,58 artışla 101,02 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 96,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol piyasalarında artan arz endişeleri etkili oldu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlar da dahil olmak üzere her türlü adımın olduğunu belirtti.

Borrell, toplantıda, Rus petrol ve doğal gazına yönelik yaptırımlara ilişkin sadece rakamları analiz eden genel bir tartışma yapıldığına işaret ederek, petrol ile doğal gaz arasında fark bulunduğunu, AB'nin 2021'de petrole yaptığı ödeme miktarının doğal gaz ödemesinden 4 kat fazla olduğunu anımsattı.

Petrol ve doğal gazda bir yaptırım söz konusu olması halinde öncelikle petrolle başlanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Borrel, Rus petrolünün gaza kıyasla başka yerden tedarikinin daha kolay olduğunu anlattı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü Genel Sekreteri Muhammed Barkindo'nun AB yetkililerine yönelik, Rusya'ya uygulanan ambargoların büyük bir arz şoku yaratacağı ve Rusya'nın piyasaya sağladığı hacmin alternatifinin bulunamayacağı açıklamalarına ilişkin haber akışı ise fiyatların yükselişini tetikledi.

Dün Brent petrolün varil fiyatı, Uluslararası Enerji Ajansı üyelerinin acil durum rezervlerinden belli miktar petrolü kullanıma sunma kararının yanı sıra Çin'de artan Kovid-19 vakalarının petrol talebini olumsuz etkileyebileceği endişeleriyle yaklaşık yüzde 4 değer kaybıyla 100 doların altına gerilemişti.

Brent petrolde teknik olarak 101,09 ile 102,93 dolar aralığının direnç, 99,25 ile 97,41 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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