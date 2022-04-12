Shiba Inu neden yükseldi? 🚀 Shiba coin Robinhood listelendi mi? Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? SON DAKİKA

Son dakika... Shiba Inu neden yükseldi? Son zamanlarda dillerden düşmeyen kripto parası Shiba Inu'da hareketlilik sürüyor. Shiba coinin geleceği merak edilirken, son zamanlarda Shiba'nın Robinhood'da listelenip listelenmeyeceği merak ediliyordu. ABD'li aracı kurum Robinhood tarafından Shiba Coin hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Shiba Inu neden yükseldi? Shiba coin Robinhood listelendi mi? Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? İşte son gelişmeler...

SHIBA COIN ROBINHOOD'DA LİSTELENDİ Mİ?

Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme coin olan Shiba Inu (SHIB), 12 Nisan 2022 tarihinde Robinhood'da listelenmeye başladı. Listeleme resmi olarak duyurulmasa da, Shiba Inu Robinhood'un resmi internet adresinde görülmeye başlandı.