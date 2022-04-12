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Shiba Inu neden yükseldi? 🚀 Shiba coin Robinhood listelendi mi? Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? SON DAKİKA

EKONOMİ
SALİM DEMİRKIRAN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Shiba Inu neden yükseldi? 🚀 Shiba coin Robinhood listelendi mi? Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? SON DAKİKA

Son dakika... Shiba Inu neden yükseldi? Shiba Inu Robinhood'da listelendi mi? Daha önce Robinhood'da Shiba Inu'nun listelenmesi için bir imza kampanyası başlatılmıştı. 550 binin üzerinde imza toplanmasının ardından Shiba Inu listelenmesi için büyük beklenti oluşmuştu. Shiba Inu yatırımcıları için müjdeli haber geldi. Peki, Shiba Inu neden yükseldi? Shiba coin Robinhood listelendi mi? Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? İşte cevaplar...

Son dakika... Shiba Inu neden yükseldi? Son zamanlarda dillerden düşmeyen kripto parası Shiba Inu'da hareketlilik sürüyor. Shiba coinin geleceği merak edilirken, son zamanlarda Shiba'nın Robinhood'da listelenip listelenmeyeceği merak ediliyordu. ABD'li aracı kurum Robinhood tarafından Shiba Coin hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Shiba Inu neden yükseldi? Shiba coin Robinhood listelendi mi? Shiba Robinhood ne zaman listelenecek? İşte son gelişmeler...

SHIBA COIN ROBINHOOD'DA LİSTELENDİ Mİ?

Piyasa değerine göre en büyük ikinci meme coin olan Shiba Inu (SHIB), 12 Nisan 2022 tarihinde Robinhood'da listelenmeye başladı. Listeleme resmi olarak duyurulmasa da, Shiba Inu Robinhood'un resmi internet adresinde görülmeye başlandı.

Shiba coin Robinhood listelenmesi haberinin ardından Shiba yüzde 17,25 oranında yükseldi. Haberin yazıldığı saatte Shiba coin 0,00002782 dolar seviyesinde bulunuyor.

KISA ZAMANDA GERÇEKLEŞECEK DENİLMİŞTİ

Robinhood CEO'su 2021 yılı sonlarına doğru Shiba Inu listelemesinin kısa sürede gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Shiba topluluğu ise Robinhood inadından asla vazgeçmedi.

Shıba Inu topluluğu, sürekli ertelenen listeleme için sosyal medyada imza kapmanyası başlatmış, yarım milyonu aşkın imzanın toplanması ile birlikte büyük baskı oluşmuştu. Bu gelişmelerin ardından ABD merkezli borsada listeleme olup olmayacağı merak ediliyordu. Shiba Inu 12 Nisan itibarıyla listelenmeye başladı.

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