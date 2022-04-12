Başkan Erdoğan açıklıyor... Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 milyona yakın emekli Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinde artış söz konusu olacak. Emekliler ikramiyelerin ne kadar artacağını merak ediyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?