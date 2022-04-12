Başkan Erdoğan açıklıyor... Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli için kazanç yılı olarak geçen 2022'de gözler ikramiye ödemelerine çevrildi. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilierin hesaplarına ikramiye ödemeleri yatacak. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konu hakkında açıklama yapması bekleniyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 milyona yakın emekli Ramazan Bayramı'nda ikramiye ödemesi alacak. Geçtiğimiz yıl 1.100 TL olarak ödenen bayram ikramiyelerinde artış söz konusu olacak. Emekliler ikramiyelerin ne kadar artacağını merak ediyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 14 milyon kişi bu yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi 25-30 Nisan'da beklenirken; yeni emekliler de yararlanacak.
Bu yılın ilk ikramiyesi bu ay verilirken; ödemelerden dul ve yetimler, yeni aylık bağlananlar da yararlanabilecek.
KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.
Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
DUL VE YETİMLERİN ÖDEMESİ NASIL HESAPLANACAK?
Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara da hisse veya iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak.
2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.
RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor.
Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor.
Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.
KESİNTİ VAR MI?
İkramiye ödemesinden kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.
BAŞVURU SÖZ KONUSU MU?
Hayır, SGK ödemeyi başvuru gerekmeksizin yapıyor.
YENİ EMEKLİLER DE ALABİLECEK Mİ?
İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi.
Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
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- Başkan Erdoğan açıklıyor... Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Bayram ikramiyesi ödeme tarihi açıklandı mı?
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