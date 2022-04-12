Herkes çayını kendisi topladı 100 milyon dolar Türkiye’de kaldı

"VATANDAŞIMIZIN PARASI İMECE USULÜYLE CEBİNDE KALDI"

Yabancı işçilerin gelmeyişi ile ortalama 100 milyon dolar gibi bir paranın Türkiye içerisinde kaldığını ifade eden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan "Koronavirüs bazı konularda bize çok zorluklar getirmiş olsa da bazı konularda da faydaları oldu. Mesela bölgemize yabancı işçinin gelişi olmadı. Yaklaşık 40 bin yabancı işçi gelirdi. Burada çalışır, para kazanır ve kazandığı parayı memleketine getirirdi. Koronavirüs nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında bu olmadı. Bunun yaklaşık tespiti de 100 milyon dolar civarlarında bir rakamdı. Bölgemizde para kalmıyordu ama kalıyormuş gibi görünüyordu. Aslında direk kayıtsız olarak yurt dışına çıkıyordu. Koronavirüs nedeniyle yabancı işçiler gelmeyince bu para bölgemizde, vatandaşın cebinde kaldı" ifadelerini kullandı.