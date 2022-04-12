💸Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? 📢Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesine zam yapıldı mı?
Milyonlarca vatandaş gündemde sıklıkla emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022 sorusunun yanıtı araştırılıyor. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında emekli vatandaşlara Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiyeler yer alıyor ve asgari ücret zammının ardından bu ödemede de ne kadar artış yapılacağı merak ediliyor. Peki 2022 Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Dini bayramlarımızda 1100 TL olarak ödenen emekli ikramiyesine zam yapıldı mı? İşte detaylar...
💸Emekli bayram ikramiyesi ne kadar 2022? 📢Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesine zam yapıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.
RAMAZAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak. Emeklilere verilen Kurban ve Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ise TC kimlik numalarının son hanesine göre 2 Mayıs 2022 öncesi hesaplara yatacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2022?
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede de artış beklentisi oluşturdu. Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler beklenirken; Bayram ikramiyesi zammı için de 4 formül ön plana çıktı.
FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.
2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.
FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.
FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oranın da ikramiye artışına uygulanabileceği öngörüldü. Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek. Yıllık alınacak toplam ödeme ise 3 bin 311 liraya ulaşacak.
FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda da asgari ücret tutarında ödeme yapılması. Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak ve Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.
Bankaların verdiği promosyon da emekli maaşına göre belirlenecek. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisseleri oranında ödenecek.
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