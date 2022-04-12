İşte Türkiye’nin 2053 ’yol’ haritası! Milyonları rahatlatacak dev projeler

Son 19 yılda gelişmekte olan ülkelerin yanı sıra gelişmiş ülkelerde de ulaştırmada, kara yolu ve otomobiller ön planda yer aldı. Özellikle Türkiye'nin yakın çevresindeki Avrupa ülkelerinin ulaştırma türlerinin dağılımı incelendiğinde, kara yollarındaki yolcu ve yük taşımacılığının diğer modlara göre paylarının daha yüksek olması dikkati çekiyor.

Kara yolu ulaşımının noktalar arasında kesintisiz taşımaya imkan vermesi, ayrıca esnek yapısı, hızı ve modlar arası geçişlere uyumlu olması nedeniyle etkinliği giderek artıyor.

Söz konusu dönemde Türkiye'de yapılan çalışmalar ve yatırımlarla bölünmüş yol ağı 6 bin 101 kilometreden 28 bin 647 kilometreye, otoyol ağı ise 1714 kilometreden 3 bin 633 kilometreye çıkarıldı.