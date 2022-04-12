Avrupa’da kritik yol ayrımı! Büyüme tahminleri yarı yarıya eridi

İngiltere'de analistler büyümenin şubat ayında sanayi üretimindeki düşüşün etkisiyle sadece yüzde 0.1 olacağına inanıyor. Mart ayında da düşüşün sürmesi ve ilk çeyrekte ancak yüzde 1'lik bir büyümenin gerçekleşeceğine inanılıyor.

Ukrayna'daki savaşın ekonomi üzerinde baskı oluşturması nedeniyle İtalya'da, bakanlık Euro Bölgesi'nin üçüncü en büyük ekonomisinde geçen eylül ayındaki yüzde 4.7'lik tahmini yüzde 3.1'e çekti. Hükümet, 2023 için GSYİH büyümesinin önceki hedef olan yüzde 2.8'den yüzde 2.4'e düşürdü. Ekonominin ilk çeyrekte muhtemelen yüzde 0.5 daraldığı belirtiliyor.