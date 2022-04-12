65 yaş aylığı alana çifte bayram! Temmuz zammı hesaplandı









25.7 MİLYARLIK ÖDEME

65 yaş aylığı için bu yılın sonuna kadar 9.1 milyar lira aktarılacak. Yaşlılık aylığı sadece vefat, sosyal güvence tespiti, feragat, kurumsal bakım, muhtaç olmama, adres değişikliği, nafaka alabilecek olma gibi nedenlerle kesilebiliyor. Son 6 yılda 65 aylığı kapsamında yapılan ödeme 25 milyar 702 milyon liraya ulaştı. Binlerce vatandaşın yararlandığı 65 aylığı memur maaş katsayısına endeksli oluyor. Ocak ve Temmuz'da enflasyon oranında güncellenen memur maaş katsayısına göre 65 yaş aylığının miktarı da artıyor.