A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 A101 iPhone 13 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?
A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? Her hafta perşembe günleri çeşit çeşit kategorilerde ürünleri satışa çıkaran A101 marketler, bu hafta teknoloji kategorisine iPhone 13'ü de ekledi. Piyasa değerinin altında fiyata satışa çıkacak iPhone 13'ün hangi tarihte A101'e geleceği merak ediliyor. Peki, A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 iPhone 13 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte A101 iPhone 13 hakkında tüm detaylar...
A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? A101 marketlerde bu hafta iPhone 13 ve iPhone 13 Pro satışa çıkacak. Apple'ın resmi fiyat listesinin altında satışa çıkacak ürünlerin hangi tarihte A101'e geleceği merak ediliyor. Birçok kategorinin yer aldığı 'Aldın Aldın' kampanyası ile satışa çıkacak iPhone 13 hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 iPhone 13 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevaplar...
A101 iPHONE 13 NE ZAMAN GELECEK?
iPhone 13'ler A101 marketlerde 2 bin lira indirimli satışa çıkacak. iPhone 13 model cihazlar, 14 Nisan Perşembe günü A101 markette müşteriyle buluşacak.
A101'DE BU HAFTA NELER VAR?
A101 perşembe günü indirimlerinden bazıları şu şekilde:
Toshiba 58″ Ultra HD Android Tv 7.599 TL. Toshiba 43″ Ultra HD Smart Tv 5.299 TL. Elton 32″ uydu Alıcılı Android Smart Led Tv 2.399 TL. Reeder P13 Blue Max Pro Lite 2022 Cep Telefonu 2.199 TL fiyatla geliyor. Lenovo Ideapad 3 Notebook 3.799 TL. QCY T17 Bluetooth Kulaklık 199 TL ve uzaktan kumandalı 9w LED ampul ise 37,95 TL.
SEG No-Frost Buzdolabı 4.999 TL. SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 3.499 TL ve SEG 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 2.799 TL. SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 2.999 TL. Piranha 12V Akülü Vidalama Seti 279,95 TL, Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Uzatma Kablosu 99,95 TL ve Piranha Akım Korumalı 3 USB'li Tekli Priz 79,95 TL.
Homend 2035H Foodrunner El Mikseri 279 TL'den, Fantom cc3500 Cyclone Elektrikli Süpürge 849 TL'den satışa çıkıyor. Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 199 TL. Kiwi Kablosuz Mini Süpürge 99,95 TL ve Kiwi Doğrayıcı 169 TL. Aprilla Saç Kesme Makinesi 139 TL. Aprilla Retro Şarjlı Saç Sakal Düzeltme Makinesi 119 TL ve Airfresh Hava Nemlendirici 3300 ml 239 TL.
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