A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 A101 iPhone 13 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL olacak?

A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? A101 marketlerde bu hafta iPhone 13 ve iPhone 13 Pro satışa çıkacak. Apple'ın resmi fiyat listesinin altında satışa çıkacak ürünlerin hangi tarihte A101'e geleceği merak ediliyor. Birçok kategorinin yer aldığı 'Aldın Aldın' kampanyası ile satışa çıkacak iPhone 13 hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, A101 iPhone 13 ne zaman gelecek? 2022 iPhone 13 Pro fiyatı ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevaplar...

A101 iPHONE 13 NE ZAMAN GELECEK?

iPhone 13'ler A101 marketlerde 2 bin lira indirimli satışa çıkacak. iPhone 13 model cihazlar, 14 Nisan Perşembe günü A101 markette müşteriyle buluşacak.