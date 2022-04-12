Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?

İkramiyeler ilk başladığında 1.000 lira olarak belirlenmişti. Her bayramda 1.000 lira toplamda 2.000 lira. Daha sonra pandemiyle birlikte buna yüzde 10'luk bir artışla 1.100 lira oldu.

Bu yıl da bir artış beklentisi var. Bu da konuşuluyor. Bu hafta belki de Meclis'e bir torba yasa gelir ve o torba yasanın içinde bu düzenleme de olacak öyle bir beklenti var Ankara'dan gelen haberlerle.

İki formül üzerinde duruluyor. Birincisi enflasyona göre sabit artış: 3.000 TL. Yani 1.500 TL yapılması. Biraz daha buna yakın duruyor Meclis'te düzenleme yapanlar. Çünkü her yıl biz ikramiye artacak mı artmayacak mı diye konuşuyoruz. Her artışta da yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hissediliyor.