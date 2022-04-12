Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'na kısa süre kala ikramiye miktarı ve ödeme tarihlerine odaklandı. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'na çevrildi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İç ve dış siyasi meselelerin ele alınacağı kabinenin bir diğer önemli maddesi de ekonomi olacak. Emekliler bayram ikramiyeleri için gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı, zamlanacak mı?
EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİNE ARTIŞ GÜNDEMDE
Kabine toplantısında emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış oranı da görüşülecek. Yılsonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, bin 100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı ve örnek hesaplama yaptı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Emekli ikramiyene az kaldı. Ramazan ayının sonunda bayramdan hemen önce 25 ile 30 Nisan arasındaki hafta TC numarası son rakamına göre yatırılıyor.
İkramiyeler ilk başladığında 1.000 lira olarak belirlenmişti. Her bayramda 1.000 lira toplamda 2.000 lira. Daha sonra pandemiyle birlikte buna yüzde 10'luk bir artışla 1.100 lira oldu.
Bu yıl da bir artış beklentisi var. Bu da konuşuluyor. Bu hafta belki de Meclis'e bir torba yasa gelir ve o torba yasanın içinde bu düzenleme de olacak öyle bir beklenti var Ankara'dan gelen haberlerle.
İki formül üzerinde duruluyor. Birincisi enflasyona göre sabit artış: 3.000 TL. Yani 1.500 TL yapılması. Biraz daha buna yakın duruyor Meclis'te düzenleme yapanlar. Çünkü her yıl biz ikramiye artacak mı artmayacak mı diye konuşuyoruz. Her artışta da yeni bir düzenleme yapma ihtiyacı hissediliyor.
Çünkü bu yasa ile gelen bir şey ikramiye artırdığınız zaman yeni bir düzenleme yapmanız lazım. O yüzden de bir kere düzenleme yapalım enflasyona sabitleyelim bundan sonra da böyle bir tartışma ortadan kalksın düşüncesi biraz ağır basmış. Buna göre de 2021'in enflasyonu yüzde 36 civarındaydı o artışa baktığınız zamanda 1.100 lira 1.500 liraya çıkıyor toplamda da 3.000 lira.
İkinci görüş de şu bu yıl ikramiyeyi 2.000 lira yapalım tek bir düzenleme yapalım torba yasanın içine koyalım. Bu formül işlerse de ikişer binden 4.000 lira olacak emeklinin ikramiyesi. Ama birinci formüle biraz daha yakın durdukları noktasında bir haber geldi.
"BENİM BEKLENTİM..."
Zaten SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları da enflasyona göre belirleniyor. 6 aylık enflasyon ne olmuşsa o kadar artış yapılıyor. Enflasyon artışı yapılıyor aslında. Memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme artı enflasyon farkı yapılıyor. Dolayısıyla ikramiyenin de enflasyonla birlikte artırılması enflasyon kaç çıkmışsa o kadar artırılması gündemde. İki formül var. Benim beklentim bu hafta torba yasayla birlikte bu düzenlemenin gelmesi. Çünkü önümüzdeki hafta zaten ödeme takvimi gelecek.
İş görmezlik ödeneği alanlar var. Onlar da hisse oranında ikramiyelerini alacaklar.
GELEN SMS'LERE DİKKAT!
Emeklilere bazı SMS'ler gidiyormuş işte ikramiyenizi almak için bilgilerini verin diye kimseye kanmayın. Burada bir başvuru yok. Herhangi bir işleme gerek yok. Bekleyeceksiniz TC numaranızın son rakamına göre maaşınızın yatırıldığı bankaya bu para yatırılacak.
KESİNTİ YAPILAMIYOR
Bir şey daha hatırlatayım. İkramiyelerden kesinti yapılamıyor. Haciz yapılamıyor.
EMEKLİ İKRAMİYESİNDE İKİ FORMÜL
ENFLASYONA GÖRE SABİT ARTIŞ: 3.000 TL
BU YILA ÖZEL ARTIŞ: 4.000 TL
BİRİNCİ FORMÜLE GÖRE HESAP
EMEKLİ: 1.500+1.500
DUL YETİM (%75): 1.125 +1.125
DUL- YETİM (%50): 750+750
YETİM (%25): 375+375
İKİNCİ FORMÜLE GÖRE HESAP
EMEKLİ: 2.000+2.000
DUL YETİM (%75): 1.500 +1.500
DUL- YETİM (%50): 1.000+1.000
YETİM (%25): 500+500
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