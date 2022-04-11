Son dakika: TÜİK duyurdu! İşsizlik rakamları açıklandı

TÜİK, şubat ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 178 bin kişi azalarak 3 milyon 579 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %10,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %9,3 iken kadınlarda ise %13,4 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %46,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 90 bin kişi artarak 30 milyon 6 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %46,6 oldu. Bu oran erkeklerde %64,0 iken kadınlarda %29,6 olarak gerçekleşti.