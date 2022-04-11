Sağlık raporu olan tazminatını alır mı? Kıdem tazminatında merak edilenler cevap buldu





KIDEM TAZMİNATI TAVANI TEMMUZ ZAMMIYLA BİRLİKTE ARTACAK MI?

Bu yıl için kıdem tazminatı tavanı 10 bin 848 lira olarak belirlendi. Ocak ayı ile birlikte alınacak en yüksek kıdem tazminatı 108 bin 486 lira oldu. Bu tutar 30 Haziran'a kadar geçerli olacak. Çalışanın maaşı bu tutarın üzerinde de tazminat hesabında olsa belirlenen tavan miktar uygulanıyor.



HAMİLELİK, DOĞUM NEDENİYLE İSTİFA HALİNDE TAZMİNAT ÖDENİR Mİ

Her iki nedenle işten ayrılma halinde, ücret artışında uyuşmazlık nedeniyle istifa durumunda tazminat hakkı doğmaz. Evlendiği tarihten itibaren bir yıl içinde sözleşmesini fesheden kadın çalışan ise kıdemini alabilir. Malullük aylığı almak için işten ayrılan ise kıdemini alabilir.