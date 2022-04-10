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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz toplantılarda politika faizini 14'te sabit tutan TCMB nisan ayı toplantısı ardından yeni faiz kararını açıklayacak. TL üzerinde tüm araçlarını sabit tutacağını açıklayan Merkez Bankası faiz kararı için PPK toplantı tarihi merak ediliyor. İşte, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda hareketlilik başladı. Geçtiğimiz aylarda politika faizini sabit tutan Merkez Bankası faiz oranları konusunda yapacağı yeni toplantıyla yeni kararını bildirecek. İşte, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçen yıl son 4 toplantıda toplamda 500 baz puan indirimine giden Merkez Bankası faiz kararı için 14 Nisan 2022 Perşembe günü toplanacak. Toplantıdan çıkan karar kamuoyu ile paylaşılacak.

Geçtiğimiz aylarda faizde bir değişiklik yapmayan TCMB'nin bu ayki toplantısı ardından nasıl bir karar alacağı merak konusu.

TCMB FAİZ KARARI NE OLUR?

Mart ayı toplantısında piyasaların beklentileri yönünde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmeyen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı için çeşitli tahminler bulunuyor. Yüzde 14 oranında sabit tutulan faizde bu ay da değişikliğe gidilmesi beklenmiyor.

Ancak sürprizler de olabilir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon oranı sonrası faiz kararında düzenleme yapılabilir.

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