Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TCMB Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda hareketlilik başladı. Geçtiğimiz aylarda politika faizini sabit tutan Merkez Bankası faiz oranları konusunda yapacağı yeni toplantıyla yeni kararını bildirecek. İşte, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Nisan ayı faiz kararı açıklandı mı?