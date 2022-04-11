Borsa İstanbul’dan rekor üstüne rekor! Dünyanın zirvesinde

2 ŞİRKET HALKA AÇILIYOR

2021'de şirket sayısı ve elde edilen gelirde tarihi rekor kırılan halka arzlarda ivme bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Bu yılın ilk üç ayında toplam 10 şirket halka açıldı. Gerçekleştirilen halka arzların büyüklüğü 3 milyar 469 milyon TL olurken, gelen talep ise 13.3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu hafta da borsada iki şirket daha açılıyor. Suwen Tekstil toplam 23 milyon adet hisseyi, 18.5 liradan halka arz edecek. Halka arz büyüklüğü 425.5 milyon TL olacak. Consus Enerji ise 155.5 milyon adet hisseyi 4.5 liradan satarak 520 milyon lira gelir elde edecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN