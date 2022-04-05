Borsa kapanış rekorunu yeniledi
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,64’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 2.326,29 puanla en yüksek kapanışını yaparak rekor kırdı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Gün boyunca alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla 2.326,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını ifade etti.
Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışı ile ABD ve Avrupa'dan gelebilecek yeni yaptırım kararlarının gündemin odağında yer aldığını aktaran analistler, yarın ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında olacağını söyledi.
Yarın veri gündeminde Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, Çin'de imalat dışı Satınalma Yöneticileri Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 ve 2.250 seviyelerinin destek, 2.400 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
- 6 yıl erken emekli olmak imkanı! 4/A, 4/B, 4/C'li çalışanlara 48-49-50 yaşında emeklilik! İşe giriş tarihine dikkat: Askerlik, doğum borçlanması...
- "Roman Abramovich Göztepe'yi aldı" iddiası! Roman Abramovich Göztepe'yi satın aldı mı? Göztepe'den açıklama geldi mi?
- Bursluluk sınavı 2022 başvuru formu: 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 sınıf bursluluk sınav başvuruları başladı mı? PYBS (İOKBS) Bursluluk sınavı ne zaman?
- Sağlık Bakanlığı nihai liste sorgulama: Sağlık Bakanlığı nihai liste yayımlandı mı? İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman yapılacak?
- AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?
- KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile KPSS başvuruları başladı mı?
- Buzağı desteklemesi 2022 ne zaman ödenecek? Buzağı destekleme parası yattı mı? Ödeme tarihleri...
- Survivor kim elendi, kim gitti? 4 Nisan Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Gizem mi, Gökhan mı elendi? Eleme konseyi...
- BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanır? BİLSEM sınav sonuçları 2022 açıklandı mı?
- Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?
- Emekli bayram ikramiyesi son gelişmeler: Emekli bayram ikramiyesi artacak, zamlanacak mı? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarihler...