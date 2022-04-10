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Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güncel sigara fiyatları yakından takip edilirken, ülke genelinde binlerce vatandaş sigaraya yeni zam gelip gelmediğini sorgulamaya koyuldu. İşte, Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?

Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gündemde sigara tiryakileri tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında sigara fiyatları yer alıyor ve güncel zamların ne kadar olduğu merak ediliyor. Nisan ayının ilk haftası yaşanırken sigaraya yeniden zam geleceğine ilişkin iddialar da yoğunlaştı. İşte, Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?

PHİLİP MORRİS MARKA ZAMLI SİGARA FİYATLARI 2022

JTİ MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Winston Slender: 22 TL

Winston Xsence: 24 TL

Marlboro Roll 50: 25,00 TL

Marlboro Edge: 25,00 TL

Tekel 2000: 23,5 TL

Tekel 2001: 23,5 TL

BAT MARKA SİGARA FİYATLARI 2022

Kent: 24,00

Kent D Range: 24,00

Marlboro Touch: 26,00 TL

Marlboro: 27,00 TL

Parliament: 27,50 TL

L&M: 23,50 TL

Muratti: 25,00 TL

Muratti BLU: 24,00 TL

Lark: 24,00 TL

Chesterfield: 23,50 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Viceroy: 24,00 TL

Pall Mall: 24,00 TL

Samsun 24,00 TL

Maltepe: 24,00 TL

Rothmans: 23,50 TL

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