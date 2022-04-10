Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Gündemde sigara tiryakileri tarafından sıklıkla araştırılanlar arasında sigara fiyatları yer alıyor ve güncel zamların ne kadar olduğu merak ediliyor. Nisan ayının ilk haftası yaşanırken sigaraya yeniden zam geleceğine ilişkin iddialar da yoğunlaştı. İşte, Sigara fiyatlarına yeni zam gelecek mi? 2022 10 Nisan güncel sigara fiyatları ne kadar?