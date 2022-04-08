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Ülke genelinde esnaf ve iş yeri sayısı arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Ülke genelinde esnaf ve iş yeri sayısı arttı

Sosyal Güvenlik Kurumu, ülke genelindeki esnaf sayısı, tarım sektörü dahil olmak üzere 3 milyon 28 bine, iş yeri sayısı ise 2 milyon 66 bine ulaştığını açıkladı.

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