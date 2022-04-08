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Son dakika: Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 08.04.2022
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Son dakika: Rusya Merkez Bankası’ndan yeni faiz kararı

Son dakika haberine göre Rusya Merkez Bankası, politika faizini 11 Nisan itibarıyla 300 baz puan indirerek yüzde 17'ye çekti. Rusya Merkez Bankası Direktörler Kurulu, bir sonraki gözden geçirme toplantısını 29 Nisan 2022'de yapacak.

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