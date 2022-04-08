Türkiye’nin gözü Ordu Çevre Yolu’nda! Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek

"GİRESUN-ORDU ARASI 15 DAKİKAYA İNECEK"

Eskipazar Mahalle Muhtarı İlhan Karaağaç, geçmiş yıllarda yolun geçtiği alanın atıl vaziyete olduğunu, yapılan çalışmalar ile bölgenin geliştiğini söyledi. Karaağaç, "2020 yılında ikinci etap çalışmalarına başlanan Ordu Çevre Yolu'nun, Giresun ve Ordu arasındaki mesafeyi 15 dakikaya indirecek. Ordu'nun merkezinde trafiği rahatlatacak. Şu anda Terzili ve Eskipazar'a ait olan tünelin bir kısmı ve betonlanması bitti, ikinci kısımda da çalışmalar devam ediyor. Diğer tünellerde de çalışmalar sürüyor. İnşallah en kısa zamanda biter ve ulaşıma tam anlamıyla açılır" dedi.