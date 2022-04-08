Çakır seyir füzesi zorlu görevlere hazır! ROKETSAN paylaştı: Gözü pek hedefi tek

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde, görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.

Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor.