Kur korumalı mevduata yoğun ilgi! Bir haftada rekor artış
EKONOMİ Sabah
Son dakika haberine göre: Kur korumalı mevduat 1 haftada 85 milyar liralık rekor artışla 696 milyara ulaştı. Aynı hafta döviz hesapları da azaldı. Kurda sağlanan istikrarla yabancıdan da dönüş sinyali geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki açıklamasının ardından hayata geçirilen Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) 25 Mart-1 Nisan tarihleri arasındaki haftada rekor artış yaşandı. 23 Aralık'ta uygulamaya geçilen ve ilk ödemeleri yapılan kur korumalı mevduatın büyüklüğü söz konusu haftada 85 milyar lira artarak 696 milyar liraya (47.6 milyar dolar) ulaştı. Aynı haftada KKM'de her iş günü ortalama artış 17 milyar lira olarak gerçekleşti.
ÖDEMELER SİSTEME DÖNDÜ
Döviz hesaplarındaki 1.6 milyar dolarlık düşüş ve kur korumalı mevduatta geçen hafta yaşanan artış, sisteme ilişkin ilk üç aya ait ödemelerin de tekrar sisteme geri döndüğünü ortaya koydu. Kur korumalı mevduat uygulamasına geçilmesinin ardından TL mevduatlardaki artış kesintisiz devam ediyor. TL mevduatın büyüklüğü 22 Aralık'tan bu yana 668 milyar lira artarak 2.5 trilyon lirayı geçti. 22 Aralık 2021-4 Nisan 2022 tarihleri arasında döviz hesapları 24.2 milyar dolar azalarak 237.4 milyar dolara indi. Bu dönemde şirketlerin döviz hesapları 97.9 milyar dolardan 81 milyar dolara, vatandaşın döviz hesapları ise 163.7 milyar dolardan 156.4 milyar dolara indi.
YABANCI DÖNÜYOR
Kurda istikrarı sağlayan KKM uygulamasının TL varlıklara ilgiyi artırması ve Türkiye'nin Rusya- Ukrayna savaşında izlediği strateji ile jeopolitik konumunun güçlenmesi borsaya rekor kırdırırken, yabancı yatırımcılar da uzun zaman sonra net alıma geçti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilere göre yabancılar 25 Mart-1 Nisan haftasında hisse senedi piyasasında 10.1 milyon dolarlık, tahvil-bonoda ise 103.8 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Aynı hafta yabancının swap kanalışla girişi de 130 milyon dolar oldu. Yabancıların özellikle bu hafta borsadaki alımlarının arttığı dikkat çekerken, Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre de yabancı bireysel yatırımcı sayısı ocaktan bu yana son iki ayda 200 kişiye yakın arttı.
KREDİLERDE ZİRVEYE ÇIKTI
KURDA istikrarın sağlanması, ihracatta artışın sürmesi ve ekonomik aktivitedeki güçlü seyir şirketlerin yatırımlarını hızlandırırken, bu durum TL kredi hacmine de yansıdı. BDDK verilerine göre TL kredi hacmi 1 haftada 59 milyar lira artarak 3 trilyon 221 milyar lira ile tarihi zirveye ulaştı. TL kredilerde Merkez Bankası'nın faiz indirimine başladığı Eylül 2021'den bu yana yaşanan artış 660 milyar liraya ulaştı.
REZERV ARTIYOR
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 1 Nisan haftasında 924 milyon dolar artarak 108 milyar 961 milyon dolara yükseldi. 1 Nisan itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 219 milyon dolar artışla 66 milyar 857 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde altın rezervleri 42 milyar 104 milyon dolar oldu. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, bir önceki haftaya kıyasla 924 milyon dolar arttı.
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