SGK’dan gurbetçi emekliye uyarı! 6 ay detayına dikkat

Kurum, her yıl Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kayıtları alarak altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulanan aylık sahiplerini belirliyor. Yoklama belgelerinin kaydedileceği programı da mart sonu itibarıyla işletime açtı. Aylık sahiplerinden yurt ışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri üç ay içinde kuruma göndermelerini isteyebiliyor.