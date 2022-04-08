Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri..
Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? sorusun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamaları sonrasında çiftçiler tarımsal destek ödemeleri için sorgulamalarını hızlandırdı. Ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. İşte, tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri..
Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ödenen tarımsal destekleme ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı merak ediliyor. İşte, Tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman ödenecek? 2022 Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Ödeme tarihleri...
TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabında tarımsal destek ödemeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.
Bakan Kirişci, 50 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.
ÇİFTÇİLERE TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."
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