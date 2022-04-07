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Emekliye seyyanen zam var mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2022? Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2022 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022
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Emekliye seyyanen zam var mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2022? Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde emekliye seyyanen zam var mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Milyonlarca emekli son birkaç senedir hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda ödenen ikramiye miktarının 1100 TL'nin üzerine çıkıp çıkmayacağını merak ediyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala ekonomik olarak önemli bir destek sağlayan ve rahat bir bayram geçirmeye olanak tanıyan ikramiye araştırmaları hız kazandı. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2022? Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

Emekliye seyyanen zam var mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak 2022? Emekli ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden milyonlarca vatandaş ikramiyenin hesaplara yatacağı günü heyecanla beklerken bir yandan d a 1100 TL olarak ikramiyede bir artış yaşanıp yaşanmayacağını öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Seyyanen zam, tüm çalışanlara ya da emeklilere eşit zam yapılması demektir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise maaş belirleyici unsur olmaktan çıkmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Aylık geliri 1500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz. yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Hiçbir vatandaşımızı fiyat artışlarının yükü altında bırakmadık. Vatandaşlarımızın gelirlerini enflasyonun altında ezdirmeyecek özel tedbirler aldık.'' dedi.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi. Konuyla ilgili 4 ayrı formülün bakanlık gündeminde olduğu konuşuluyor.

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:

İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:

FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.

2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.

FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.

Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.

FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.

Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.

Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.

FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...

Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.

Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.

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