Hazine'nin nakit gelirleri ve giderleri ne kadar?
EKONOMİ AA
Hazine nakit dengesi, martta 40 milyar 607 milyon lira açık verdi. Geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 187 milyar 354 milyon lira, nakit giderleri 227 milyar 960 milyon lira oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.
Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 187 milyar 354 milyon lira, nakit giderleri 227 milyar 960 milyon lira oldu.
Faiz dışı giderler 204 milyar 421 milyon lira, faiz ödemeleri ise 23 milyar 539 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 17 milyar 67 milyon lira açık verdi.
Mart ayında nakit dengesinde 40 milyar 607 milyon lira açık oluştu.
Geçen ay devirli-garantili borç geri dönüşü 406 milyon lira olarak kayıtlara geçti.
Kur farklarından kaynaklanan artış 6 milyar 29 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında ise 18 milyar 280 milyon lira düşüş görüldü.
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