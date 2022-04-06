06 Nisan 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Renault'tan "Bursa" kararı

Renault'tan "Bursa" kararı

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 06.04.2022
ABONE OL
Renault’tan Bursa kararı

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Renault Group, ara vermeden devam ettiği yatırımlarına yeni nesil şehir otomobili Mitsubishi COLT’un Bursa’da üretimini de ekliyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA