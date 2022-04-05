Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ödenen fındık destekleme ödeneği için detaylar merak ediliyor. Çiftçiler ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. İşte, Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ödemeden yararlanmak isteyenler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...
FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATTI MI?
Fındık destekleme ödemelerinin tarihleri henüz duyurulmadı. Tarım ve orman Bankanlığı tarafından her yıl verilen tarımsal desteklemelerden biri de alan bazlı fındık destek paraları...
Ödeme tarihlerine ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından herhangi bir açıklama henüz gelmedi. Bu kapsamda ödeme tarihleri belli olmadı. Konuya ilişkin son dakika duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
FINDIK DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bakan Kirişci, hangi kalemde ne kadar ödeme yapılacağı konusunda bilgilendirmede bulundu. Buna göre, çay prim desteği için 188 milyon 486 bin 279 lira ödeme payı verilecek.
Hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak da yaklaşık 89 milyon 90 bin liralık tutar çiftçilerin hesabına aktarılacak.
Biyolojik mücadele desteği için hak sahiplerine 11 milyon 722 bin lira, hayvan gen hakları desteği amacıyla 1 milyon 921 bin 955 lira ödenecek.
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