Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ödemeden yararlanmak isteyenler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Fındık destekleme ne zaman ödenecek 2022? Fındık destekleme dönüm parası yattı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı...