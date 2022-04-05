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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyon açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fahiş fiyat artışlarına karşı tüm paydaşlarla koordineli bir şekilde hareket ederek enflasyonla mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

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