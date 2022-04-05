Bayram ikramiyesinde rakamlar netleşiyor! Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre: Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1.100 lira olan tutar yaklaşık 1.500 TL'ye çıkabilecek.







BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018'den bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor.