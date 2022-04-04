Enerjide dışa bağımlılık bitecek! Toryum için düğmeye basıldı







DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını tamamen bitirecek olan toryumun nükleer enerji üretimi için kullanılmasına yönelik tamamlanmış bir yöntemin olmaması nedeniyle farklı yöntemlerle yatırım yapılıyor. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) da TÜBİTAK iş birliği ile toryum kullanan ergimiş tuz reaktörleri çalışmalarına başlandı. Söz konusu proje 2022 yatırım programında da yer aldı. Toryum ile enerji üretimine yönelik yöntemlerden biri olan hızlandırıcı sürümlü sistemlerde de tecrübe kazanılması için TENMAK, kendi hızlandırıcılarını işletme ve inşa etme amaçlı projeler yürütüyor. Bu projelere şu ana kadar milyonlarca lira bütçe ayrılırken, çalışmalarda son hız devam ediyor.