Ramazan ayı için tedbirler alındı! Gıda ürünlerinde sıkıntı yaşanmayacak | 18 bin ton ayçiçek yağı yolda
Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsülleri Ofisi, un başta olmak üzere et, süt, yumurta ve ayçiçek yağı fiyatlarının makul seviyede kalması için gerekli önlemleri aldı. Genel Müdür Güldal, "Gıdada herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak. Şu ana kadar 42 bin tonluk ayçiçek yağı almayı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi. Yüklemede olan, teslim yerinde hazır bekleyen 18 bin ton yağımız da geliyor." dedi
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ramazan ayında vatandaşın kaliteli ve uygun fiyatlı gıdaya erişimde sıkıntı yaşamaması için görev alanlarındaki ürünlerle ilgili aldıkları tedbirleri SABAH'a açıkladı.
Piyasada TMO'nun 129 liradan satışa sunduğu ayçiçek yağlarının bulunamadığı yönündeki algı operasyonlarına yanıt veren Güldal, "Rusya'dan ürün sevklerimizde herhangi bir problem yok. Şu ana kadar 42 bin ton alım planladık. 24 bin tonu geldi, gerisi de geliyor. Satış noktalarımızın yanı sıra Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM.com aracılığıyla 5 litrelik teneke ambalajlarda piyasaya sunuyoruz. 200 liralara çıkan yağ fiyatları 150-160 liraya geriledi" dedi. Salgın hastalık, tarımsal kuraklık ve savaşın tüm dünyada hububat başta olmak üzere gıda piyasalarını etkilediğine dikkat çeken Güldal, un başta olmak üzere et, süt ve yumurta ile ayçiçek yağı fiyatlarının makul seviyede kalması için aldıkları önlemleri anlattı.
AŞIRI ARTIŞLARIN ÖNÜNE GEÇTİK
Yem maliyetlerinin azalmasına katkı sağlayarak maliyet artışının et ve süt fiyatlarına yansımasının önüne geçildiğini anlatan Güldal, "Yem regülasyonu yaparak binlerce üreticiye yarı fiyatına arpa ve mısır sattık. Yaklaşık 4 milyon ton yem hammaddesini 7-8 ayda üreticiye ulaştırarak yem maliyetlerini azalttık. Eğer bunu yapmasaydık dünyada olduğu gibi bizde de yumurtada, ette, sütte çok daha yüksek rakamları konuşuyor olurduk" diye konuştu.
Fiyatlardaki aşırı hareketlerin önüne geçilmesi noktasında bir başka çalışmalarının da un regülasyonu olduğunu kaydeden Güldal, "Un regülasyonunu Eylül 2021'den itibaren başlattık. Bize başvuran fabrikalara, belirlediğimiz fiyattan fırınlara un ulaştıracaklarını taahhüt etmeleri halinde sübvansiyonlu buğday vermeye başladık. Nisan ayında 50 kiloluk bir un çuvalının taahhütlü fiyatı 240 lira olacak. Piyasa fiyatlarından en az 120 lira düşük fiyatla fırıncılarımıza un verilmesini sağlıyoruz. Sanayicilere verdiğimiz 3.2 milyon ton ekmeklik buğday un olarak fırıncılarımıza ulaştı. Bu şekilde ekmekte unun maliyetini minimize ettik. Böylece TMO üzerinden unu sübvanse ederek ekmek fiyatlarının yükselmesine bir fren konulmuştur" şeklinde konuştu.
Taahhütlere uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler de yaptıklarını ifade eden Güldal, "Bize taahhüt veren un sanayici ve fabrikalarını takip ediyoruz. Taahhüdüne uymayan un fabrikasına bir yıl süreyle buğday vermiyoruz. Un sanayicilerimizin yüzde 95'i taahhütlerine uyuyor" değerlendirmesini yaptı.
18 BİN TON AYÇİÇEK YAĞI YOLDA
RUSYA'DAN yaptıkları ayçiçek yağı sevkiyatında herhangi bir problem olmadığını belirten Güldal sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu ana kadar 42 bin tonluk ayçiçek yağı almayı planladık. Bunun 24 bin tonu geldi. Yüklemede olan, teslim yerinde hazır bekleyen 18 bin ton yağımız da geliyor. İhtiyaç durumunda ilave tedarik imkânlarımız da mevcut. Bakliyatımız bir sonraki sezona devir yapacak düzeyde stoklarda mevcut. Baldo ve Osmancık pirinç, mercimek, nohut ve kuru fasulyeyi piyasadan yüzde 30-50 daha ucuza satıyoruz. Rağbet çok fazla. Burada yine satışlarımızı TMO satış noktaları, Tarım Kredi Kooperatif Marketler ve PttAVM üzerinden yapıyoruz. Özellikle Ramazan'da bu makul fiyatlardan yararlanmak isteyen halkımız ürünlerimizden rahatlıkla temin edebilirler."
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