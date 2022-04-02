Benzin mazot fiyatı güncel liste: 2022 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir litre fiyatı...
Benzin ve mazot fiyatı ne kadar oldu? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı petrol fiyatında yükseliş yaşanmış, dünya genelinde akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı. Son günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına da indirim haberleri geliyor. Mazot ve benzin indiriminin ardından güncel fiyat listesi araştırılıyor. Peki, 2022 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin ve mazotun litre fiyatı güncel liste...
Benzin ve mazot fiyatı, araç sahiplerinin yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası akaryakıt fiyatlarında yükselişler yaşanmıştı. Son günlerde benzin ve mazot fiyatına indirim haberleri gelmeye başladı. Yurt içinde akaryakıt fiyatlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, 2022 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin ve mazotun litre fiyatı güncel liste...
AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
İşte 2 Nisan tarihli güncel benzin, mazot ve LPG fiyatı:
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
PETROLDE ARTIŞ DEVAM ETTİ
Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini korurken, petrol fiyatları talep ve arza ilişkin gelişmelerle dalgalanmaya devam ediyor.
Dünya genelinde en yaygın referans olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan bir gün önce 23 Şubat'ta 96,84 dolardan kapanmıştı.
Brent petrolün varil fiyatı savaşın başladığı gün bir önceki günün kapanışına göre yüzde 9,24 artarak 105,79 dolara çıktı. Petrolün varil fiyatı, savaşın yol açtığı arz endişeleriyle 7 Mart'ta 139,13 dolara kadar yükselerek Temmuz 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.
ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden gelecek 6 ay içinde günlük 1 milyon varil olmak üzere 180 milyon varili aşkın petrolün piyasaya sunulacağını duyurmasının ardından petrolün varil fiyatı 107,91 dolardan kapandı. Böylece, 23 Şubat'tan bu yana petrolün varil fiyatı yüzde 11 arttı.
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- Benzin mazot fiyatı güncel liste: 2022 Nisan akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir litre fiyatı...
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