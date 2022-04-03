Durma noktasına gelmişti! Hizmet sektörü sanayiyi geçti

Rakamlar savaşın olumsuz etkilerini ilk olarak sanayi kesiminin yaşadığını gösteriyor. Enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra turizmdeki belirsizliklerin önümüzdeki haftalardan itibaren hizmetler sektörünü olumsuz etkileme riski var. Yine de tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye'de reel sektörün değişen koşullara kendini adapte etme ve yeni fırsatları değerlendirmedeki hünerlerini göz ardı etmeyelim. Tabi bir de işin diplomasi bacağı var. Türkiye'nin savaşın iki tarafını aynı masada tutan mekik diplomasisi, bir taraftan insanlık ve bölgesel barış için hayati bir katkıyken, bir taraftan da ekonominin yönünü pozitifte tutmak için oldukça değerli.