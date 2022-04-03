Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Ödeme tarihleri...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar ödenecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayını yaşadığımız bu günlerde emekliler ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Bilindiği üzere Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilerin hesaplarına ikramiye ödemesi yatıyor. 2022 yılının başında asgari ve emekli maaşlarında rekor artış yaşandı. Hal böyle olunca ikramiye ödemelerinde artış yaşanıp yaşanmayacağına yönelik açıklamalar takip ediliyor. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Ödeme tarihleri...
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında ikramiye ödemelerinde artış yaşanarak 1100 TL'ye çıkarılmıştı. Hal böyle olunca gözler 2022 yılına çevrildi. Ramazan ayına gelmemizle birlikte gözler gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Ödeme tarihleri...
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bilindiği üzere, emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramı öncesinde emekli ikramiyesi veriliyor. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.
Emekli bayram ikramiyesi 2022 için zam beklentileri arttı. 2021 yılında 1000 liradan 1100 liraya yükselen bayram ikramiyesi için bu yıl daha yüksek bir zam oranı gündeme geldi.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.51'lik zam, memurlara ve emeklilere yapılan ilave iyileştirmeler ikramiyede artış beklentisi oluşturdu.
Bu yılın ilk bayram ikramiyesi için Nisan ayı sonunda ödemeler bekleniyor. Bayram ikramiyesi zammı için ise 4 formül öne çıkıyor:
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İşte 2022 bayram ikramiyesi için öne çıkan 4 formül:
FORMÜL 1: İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması.
2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.
FORMÜL 2: İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı.
Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.
FORMÜL 3: Bu yılki net asgari ücrette ise yüzde 50.51 artış gerçekleşti. Bu oran da ikramiye artışına uygulanabilir.
Bu formül hayata geçirilirse, emeklilerin bayram ikramiyesi bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilecek.
Yıllık alınacak toplam ödeme de 3 bin 311 liraya ulaşacak.
FORMÜL 4: Bir diğer formül ise 2 bayramda asgari ücret tutarında ödeme yapılması...
Bu formüle göre; emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda toplam 4 bin 253 lira 40 kuruş ikramiye ödenecek. Emeklilerin ikramiyesinde yıllık 2 bin 53 lira artış yaşanmış olacak.
Bayram başına ikramiye 2 bin 126 lira 70 kuruşa çıkacak.
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- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar ödenecek? Emekli bayram ikramiyesine zam geldi mi? Ödeme tarihleri...
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