Türkiye’nin hava savunmasında yeni dönem! SAMP-T’ler yakın mercekte

"ÇALIŞMALAR TÜRKİYE'NİN MENFAATLERİ DOĞRULTUSUNDA YAPILIYOR"

Türkiye'nin hava savunma sistemi ihtiyacının sürdüğünü vurgulayan kaynaklar, milli imkanlarla üretimin yanı sıra tedarik prensipleri kapsamında bu konudaki çalışmaların devam ettiğine değinerek "Önümüzdeki dönemde de çalışmalarımız ülkemizin hak, alaka ve menfaatleri için uygun ve faydalı çözüme odaklanacak şekilde devam edecek. Görüşmeler de bu yönde ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynaklar, Fransa ve Türkiye askeri heyetleri arasındaki görüşmelerde hem mevcut gelişmeler hem ikili ilişkilerin detaylı şekilde ele alındığını ve önümüzdeki dönemde birlikte ne gibi çalışmalar yapılabileceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunulduğunu dile getirdi.