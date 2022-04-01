10 maddede dünya ve Türkiye’deki doğal gaz piyasası! Devlet sübvansiyon desteğini sürdürüyor! İşte örnek hesaplama...

SADECE 2021 YILINDA 80 MİLYAR LİRALIK SÜBVANSİYON

Türkiye küresel artışları vatandaşa en az yansıtmak için çok ciddi bir sübvansiyon uygularken, sadece 2021'de doğal gaza 80 milyar liralık bir sübvansiyon yapıldı. Bu da hane halkının tüketimi dikkate alındığında % 80'leri buluyor. Başka bir ifadeyle bir eve 100 liralık fatura gelmesi gerekirken 20 liralık fatura gelmiştir ve kalan 80 lira devlet tarafından karşılanıyor.