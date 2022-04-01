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EPDK elektriğin toptan satış fiyatını belirledi!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.04.2022
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EPDK elektriğin toptan satış fiyatını belirledi!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik toptan satışında, dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satış bedelinin, kilovatsaat başına 31,8592 kuruş olmasına karar verildi.

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