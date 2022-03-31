31 Mart 2022, Perşembe
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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: "Vergi ve ekonomi paketi"ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

Son dakika: "Vergi ve ekonomi paketi"ni içeren kanun teklifi TBMM'deki komisyonda kabul edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2022 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022
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Son dakika: Vergi ve ekonomi paketini içeren kanun teklifi TBMM’deki komisyonda kabul edildi

Son dakika haberleri... "Vergi ve ekonomi paketi"ni içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

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