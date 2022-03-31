OGS- HGS farkı uyarısı! Depozito verilerek...

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NIN DEVREYE GİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Aydın Ağaoğlu, "Zamanında sürücüler OGS almış, bugün OGS kullanılacak durumda değil. 1 Nisan itibariyle OGS kullanımdan kalkıyor. Cihazı iade edip bedelini geri isteme hakları vardır çünkü o cihazı satın alırken bir amaçla alındı. Artık o cihaz o amaca hizmet edemiyor. Burada hukuki ayıp söz konusudur. Bankalar ile tüketici arasında çıkmasını istemeyiz. Bunun için de kamu otoritesinin gerekli düzenlemeyi yapması lazım. Bu cihazların kullanılmasının yegane amacı var, tüketici ihtiyacına dönük değil. Bu sistemin ihtiyaç duyduğu bir cihaz. OGS'yi okuyan köprü otoyoldan geçerken bu cihaz gerekli. Bunun dışında tüketicinin ihtiyacı yok. Bu verildiği amaca uygun hizmet etmediğine göre ortada bir hukuki ayıp var. Örneğin tüketici 150 liraya OGS aldıysa, bugün HGS 30 liradan satılıyorsa 120 liranın kendisine iadesini isteyebilir. Parasını kime verdiyse, kimin makbuzu elindiyse ondan isteyebilir. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu konuda devreye girmesini bekliyoruz" diye konuştu.