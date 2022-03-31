31 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İhracat faktoringinde Türkiye dünya ikincisi! Önde gelen oyuncu rolü ile rekorlara doymuyor

İhracat faktoringinde Türkiye dünya ikincisi! Önde gelen oyuncu rolü ile rekorlara doymuyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2022
ABONE OL
İhracat faktoringinde Türkiye dünya ikincisi! Önde gelen oyuncu rolü ile rekorlara doymuyor

Türkiye, ihracat faktoringi işlemlerinde Tayvan’ın ardından dünyada ikinci sırada yer alıyor. Merkez Bankası reeskont kredileri dahil faktoring şirketleri 2015’ten 2021 sonuna kadar 36 milyar dolarlık yurtdışı satışa aracılık etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA