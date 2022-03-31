Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi ve kiracılar merakla Nisan ayında yapılacak kira artış oranları öğrenmek istiyor. TÜİK enflasyon bilgilerinin açıklanmasının ardından Nisan ayında yapılacak kira zammı da belli olacak. İşte, Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? TEFE-TÜFE oranları...