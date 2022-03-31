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Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? TEFE-TÜFE oranları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.03.2022
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Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? TEFE-TÜFE oranları...

Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi ve kiracılar kira artış oranları için gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. TÜİK enflasyon bilgilerinin açıklanmasının ardından Nisan ayında yapılacak kira zammı da belli olacak. İşte, Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? TEFE-TÜFE oranları...

Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ev sahibi ve kiracılar merakla Nisan ayında yapılacak kira artış oranları öğrenmek istiyor. TÜİK enflasyon bilgilerinin açıklanmasının ardından Nisan ayında yapılacak kira zammı da belli olacak. İşte, Nisan ayı kira zam oranı açıklandı mı? TUİK Nisan ayı kira artış oranı ne zaman belli olur? TEFE-TÜFE oranları...

NİSAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak.

Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan 2022 tarihinde belli olacak.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Mart 2022

TÜFE Kira Artış Oranı: %25,98 (Mart 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Şubat 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)

Kira Artış Tutarı: 519,60 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.519,60 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 30.235,20 TL

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