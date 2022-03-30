Faturaya koruma kalkanı! Hükümet tavan fiyatı sistemini devreye aldı



Yani önümüzdeki ay elektriği vatandaşa fatura eden tüm elektrik tedarik şirketleri yine elektriğe MW başına bin 981 lira ödeme yapacak. Ancak bu kez Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından üretim maliyetleri daha düşük olan güneş, rüzgar, jeotermal, hidroelektrik ve yerli kömürden üretim yapan santrallere bu paranın bin 200 liralık kısmı ödenecek. MW başına kalan 781 liralık kısım için ise EPİAŞ bünyesinde bir havuz oluşturulacak. Bu şekilde daha önceki sistemde yine MW başına bin 981 lira ödeme alacak olan doğalgaz ve ithal kömür santralleri şimdi havuzdan desteklenerek alacakları tutar 2 bin 500 liraya çıkarılacak.