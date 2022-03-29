Son dakika | EPDK elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatını belirledi

Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarının; doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için megavat başına 2 bin 500 Türk lirası, diğer santraller için bin 200 Türk lirası olduğunu açıklayan Yılmaz, bu rakamların EPİAŞ'a gönderileceğini ve o rakamlar ışığında destekleme bedellerini kapsayan bir havuz oluşturulacağını söyledi.

EPDK Başkanı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Destekleme bedeli adil ve şeffaf şekilde paylaştırılarak hem bütün tüketicilerimizi kapsayacak şekilde faturaların yükselmesi engellenecek hem de piyasamızdaki arz güvenliğine katkı sunulacak. Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak. İçinden geçtiğimiz süreçte bu kararımız, kanunun verdiği yetki ile uygulanan, piyasamızın adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir sigorta, bir emniyet supabı olarak görülmelidir. Gerek devletimizin gerek vatandaşlarımızın büyük fedakarlık gösterdiği bu süreçte sektörümüzün de üzerine düşeni yapması gerekiyor ve yapacağına da yürekten inanıyorum."