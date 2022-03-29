Son dakika | EPDK elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatını belirledi
Son dakika haberi...EPDK, enerji ham maddelerindeki fiyat artışlarından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatını belirledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, üretim santrallerine yönelik "azami uzlaştırma fiyatlarını" belirlendi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu mekanizma ile ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesini amaçladıklarını bildirdi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından, daha önce yapılan açıklamada elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken piyasada herhangi bir soruna sebep olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiği vurgulanmıştı. Bu durumun sadece üreticiler açısından tüketiciler açısından fiyat artışı riskini riski beraberinde getirmesine üzerine yeni bir mekanizmanın hayata geçirilmesi için kurul tekrar toplandı.
Bugün toplanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu; üretim santrallerine yönelik "azami uzlaştırma fiyatlarını" belirledi. Toplantının ardından konuşan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz; bu mekanizmanın benzerlerinin Avrupa ülkelerinde de uygulandığına dikkat çekerek, yaşanan küresel gelişmeler sebebi ile doğal gaz ve kömür gibi ithal enerji hammaddelerindeki maliyet artışının faturalara yansıtılmasının engellenmesinin hedeflendiğini açıkladı.
Kış ve ilkbahar yağışlarının hidroelektrik üretimi için memnuniyet verici düzeyde olduğunu ancak ithal ürün maliyetlerindeki yüksekliğin piyasa fiyatlarını da hala çok yüksek seviyede tuttuğunu hatırlatan Yılmaz, "Bir tarafta maliyeti düşük santraller var diğer yanda büyük bir istihdam kaynağı olan ancak kapanma riski ile karşı karşıya olan yüksek maliyetle elektrik üreten santraller var. Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz ve böylesi süreçlerde dengeyi gözetmek elzemdir. Bu maliyet artışlarını tüketiciye yansıtmadan, güçlü ve geçici bir destekleme mekanizması ile piyasaların sürdürülebilirliğini tam bir işbirliği ile koruyacağız. Piyasa yapısının bozulmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz" dedi.
Başlangıç olarak belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarının; doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için megavat başına 2 bin 500 Türk lirası, diğer santraller için bin 200 Türk lirası olduğunu açıklayan Yılmaz, bu rakamların EPİAŞ'a gönderileceğini ve o rakamlar ışığında destekleme bedellerini kapsayan bir havuz oluşturulacağını söyledi.
EPDK Başkanı Yılmaz, şunları kaydetti:
"Destekleme bedeli adil ve şeffaf şekilde paylaştırılarak hem bütün tüketicilerimizi kapsayacak şekilde faturaların yükselmesi engellenecek hem de piyasamızdaki arz güvenliğine katkı sunulacak. Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak. İçinden geçtiğimiz süreçte bu kararımız, kanunun verdiği yetki ile uygulanan, piyasamızın adil ve rekabetçi yapısının korunmasına yönelik bir sigorta, bir emniyet supabı olarak görülmelidir. Gerek devletimizin gerek vatandaşlarımızın büyük fedakarlık gösterdiği bu süreçte sektörümüzün de üzerine düşeni yapması gerekiyor ve yapacağına da yürekten inanıyorum."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye İtalya maçı canlı izle: 29 Mart Türkiye İtalya milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
- ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi
- İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri
- Bu sene teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten son dakika teravih namazı açıklaması
- Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar
- Beklenen tarih: LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Lise adayları dikkat!
- Son dakika: KPSS 2022/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne nereden öğrenilir?
- Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullarda 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Tatil kaç gün sürecek?
- ÖSYM son dakika: MSÜ sonuçları açıklandı mı? 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Son duyurular
- Kara bulutlar üzerine çöktü! Tabir-i caizse final havası esiyor! Üç Kuruş'ta sular durulmuyor...